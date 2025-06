Betrag: 150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,300 Prozent (bis Call-Datum, danach 5y CHF Saron + Marge) Emissionspreis: 100,15 Prozent Laufzeit: 12 Jahre, bis 25.06.2037 Call-Datum: nach 7 Jahren, am 25.06.2032 Liberierung: 25.06.2025 Yield to Mat.: 1,277 Prozent Spread (MS): +115 BP Spread (Govt.): +124,9 BP ISIN: CH1455989991 Rating: Aa2 (Moody's) Instr. Rating: A2 (Moody's) Kotierung: SIX, ab 24.06.2025 Stückelung: 5000 Fr.

