Betrag:         200 Mio Fr.
Coupon:         1,35 Prozent       
Emissionspreis: 100,136 Prozent
Laufzeit:       3 Jahre, 359 Tage, bis 14.06.2030
Liberierung:    15.06.2026
Yield to Mat.:  1,315 Prozent
Spread (MS):    +95 BP
Spread (Govt.): +106 BP   
ISIN:           CH1564488620
Rating:         BBB-/BBB-/Baa- (UBS/ZKB/Fedafin)
Kotierung:      SIX, ab 11.06.2026

Die Transaktion stärke die finanzielle Position von Siegfried weiter und sichere die strategische Flexibilität für zukünftige Wachstumsinitiativen, wird Siegfried-Finanzchef Reto Suter am Dienstag in einer Mitteilung des Unternehmens zitiert.

dm/ra/tp

(AWP)