Betrag: 200 Mio Fr. Coupon: 1,35 Prozent Emissionspreis: 100,136 Prozent Laufzeit: 3 Jahre, 359 Tage, bis 14.06.2030 Liberierung: 15.06.2026 Yield to Mat.: 1,315 Prozent Spread (MS): +95 BP Spread (Govt.): +106 BP ISIN: CH1564488620 Rating: BBB-/BBB-/Baa- (UBS/ZKB/Fedafin) Kotierung: SIX, ab 11.06.2026

Die Transaktion stärke die finanzielle Position von Siegfried weiter und sichere die strategische Flexibilität für zukünftige Wachstumsinitiativen, wird Siegfried-Finanzchef Reto Suter am Dienstag in einer Mitteilung des Unternehmens zitiert.