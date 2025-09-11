Betrag:         300 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         1,300 Prozent       
Emissionspreis: 100,158 Prozent
Laufzeit:       6 Jahre bis 08.10.2031
Liberierung:    08.10.2025
Yield to Mat.:  1,2725 Prozent
Spread (MS):    +110 BP
Spread (Govt.): +123 BP   
ISIN:           CH1471403886
Rating:         BBB-stb/Baa-stb (UBS/Fedafin)
Kotierung:      SIX, ab 07.10.2025

Der Erlös aus den Anleihen werde für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschliesslich der vorzeitigen Refinanzierung der im Juni 2026 fälligen Anleihen, teilte Siegfried am Donnerstag mit.

cg/ys

(AWP)