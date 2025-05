Betrag: 500 Mio Euro Coupon: 3,25 Prozent Emissionspreis: 99.632 Prozent Laufzeit: 5 Jahre, bis 30.05.2030 Liberierung: 30. Mai 2025 (T + 5) Yield to Mat.: 3,333 Prozent Spread (MS): MS +105 BP über EUR mid-swap rate Spread to Bund: +115,1 BP ISIN: XS3079613850 Rating: A (S&P) Kotierung: SIX, ab 30.05.2025

Der Nettoerlös aus der Anleihe wird für allgemeine Unternehmenszwecke der Emittentin und des Konzerns verwendet, einschliesslich der Möglichkeit der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten, wie die SIX am Donnerstagabend mitteilte. Die Emission sei bei einer Vielzahl von institutionellen Anlegerinnen und Anlegern aus verschiedenen Regionen auf grosses Interesse gestossen.