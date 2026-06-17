1. Tranche
Betrag:          150 Mio Fr.
Coupon:          1,300 Prozent
Emissionspreis:  100,155 Prozent
Laufzeit:        4 Jahre, bis 03.07.2030
Liberierung:     03.07.2026
Spread (MS):     +103 BP
Spread (Govt.):  +118 BP
ISIN:            CH1562934708
Rating:          BBB-/Baa-/BBB- (ZKB/Fedafin/UBS)
Kotierung:       SIX, ab 02.07.2026

2. Tranche
Betrag:          150 Mio Fr.
Coupon:          1,800 Prozent
Emissionspreis:  100,352 Prozent
Laufzeit:        8 Jahre, bis 03.07.2034
Liberierung:     02.07.2026
Spread (MS):     +128 BP
Spread (Govt.):  +152 BP
ISIN:            CH1562934716
Rating:          BBB-/Baa-/BBB- (ZKB/Fedafin/UBS)
Kotierung:       SIX, ab 02.07.2026

cg/mk

(AWP)