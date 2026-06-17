1. Tranche Betrag: 150 Mio Fr. Coupon: 1,300 Prozent Emissionspreis: 100,155 Prozent Laufzeit: 4 Jahre, bis 03.07.2030 Liberierung: 03.07.2026 Spread (MS): +103 BP Spread (Govt.): +118 BP ISIN: CH1562934708 Rating: BBB-/Baa-/BBB- (ZKB/Fedafin/UBS) Kotierung: SIX, ab 02.07.2026 2. Tranche Betrag: 150 Mio Fr. Coupon: 1,800 Prozent Emissionspreis: 100,352 Prozent Laufzeit: 8 Jahre, bis 03.07.2034 Liberierung: 02.07.2026 Spread (MS): +128 BP Spread (Govt.): +152 BP ISIN: CH1562934716 Rating: BBB-/Baa-/BBB- (ZKB/Fedafin/UBS) Kotierung: SIX, ab 02.07.2026
cg/mk
(AWP)