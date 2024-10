Betrag: 160 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,9 Prozent Emissionspreis: 100,194 Prozent Laufzeit: 9 Jahre, bis 01.11.2033 Liberierung: 01.11.2024 Yield to Mat.: 0,877 Prozent Spread (MS): +30 BP Valor: CH1380910351 Rating: AA- (ZKB/) Kotierung: SIX, ab 31.10.2024 Betrag: 140 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,125 Emissionspreis: 100,223 Prozent Laufzeit: 20 Jahre, bis 01.11.2044 Liberierung: 01.10.2024 Yield to Mat.: 1,113 Prozent Spread (MS): +58 BP Valor: CH1380910369 Rating: AA- (ZKB/) Kotierung: SIX, ab 31.10.2024

ra/