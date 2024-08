1. Tranche Betrag: 140 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,8 Prozent Emissionspreis: 100,030 Prozent Laufzeit: 2,25 Jahre, bis 19.12.2026 Liberierung: 09.09.2024 Yield to Mat.: 0,787 Prozent Spread (MS): +10 BP Valor: CH1373904262 Rating: AAA (S&P) Kotierung: SIX, ab 06.09.2024 2. Tranche Betrag: 130 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,85 Prozent Emissionspreis: 100,167 Prozent Laufzeit: 9,997 Jahre, bis 08.09.2034 Liberierung: 09.09.2024 Yield to Mat.: 0,833 Prozent Spread (MS): +6 BP Valor: CH1373904270 Rating: AAA (S&P) Kotierung: SIX, ab 06.09.2024 3. Tranche Betrag: 130 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,85 Prozent Emissionspreis: 100,923 Prozent Laufzeit: 26 Jahre, bis 09.09.2050 Liberierung: 09.09.2024 Yield to Mat.: 0,810 Prozent Spread (MS): +3 BP Valor: CH1373904288 Rating: AAA (S&P) Kotierung: SIX, ab 06.09.2024

Der Nettoerlös der Anleihen wird von der Emittentin zur Finanzierung und/oder Refinanzierung von förderungswürdigen grünen Projekten gemäss dem Green Bond Framework der Stadt Zürich verwendet.