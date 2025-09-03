Betrag: 250 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,55 Prozent Emissionspreis: 100,141 Prozent Laufzeit: 3 Jahre, bis 03.10.2028 Liberierung: 03.10.2025 YTM: 0,503 Prozent Spread (MS): +50 BP Spread (Govt.): +57 BP ISIN: CH1478430833 Rating: A-/A-/A- (UBS/ZKB/Fedafin) Kotierung: SIX, ab 1.10.2025

Mit der neuen Anleihe soll eine bestehende Straumann-Anleihe refinanziert werden, die Anfang Oktober fällig wird, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Darüber hinaus werde Straumann die Nettoerlöse aus der Transaktion für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.