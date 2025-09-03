Betrag:          250 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          0,55 Prozent
Emissionspreis:  100,141 Prozent
Laufzeit:        3 Jahre, bis 03.10.2028
Liberierung:     03.10.2025
YTM:             0,503 Prozent
Spread (MS):     +50 BP
Spread (Govt.):  +57 BP
ISIN:            CH1478430833
Rating:          A-/A-/A- (UBS/ZKB/Fedafin)
Kotierung:       SIX, ab 1.10.2025

Mit der neuen Anleihe soll eine bestehende Straumann-Anleihe refinanziert werden, die Anfang Oktober fällig wird, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Darüber hinaus werde Straumann die Nettoerlöse aus der Transaktion für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.

