Betrag: 225 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,875 Prozent Emissionspreis: 100,00 Prozent Laufzeit: 16 Jahre, bis 23.01.2042 Call/Reset-Datum: nach 6 Jahren, am 23.01.2032 Liberierung: 23.01.2026 Spread (MS): +150 BP Spread (Govt.): +173 BP ISIN: CH1515238389 Rating: A+ (S&P) Instr. Rating: A- (S&P) Kotierung: SIX, ab 22.01.2026 Stückelung: 5000 Fr.

Die Mittel sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, wie der Versicherer am Montagabend mitteilte. Dies schliesse auch potenzielle zukünftige Refinanzierungen ausstehender Instrumente ein.