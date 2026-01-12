Betrag:           225 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:           1,875 Prozent
Emissionspreis:   100,00 Prozent
Laufzeit:         16 Jahre, bis 23.01.2042
Call/Reset-Datum: nach 6 Jahren, am 23.01.2032
Liberierung:      23.01.2026
Spread (MS):      +150 BP
Spread (Govt.):   +173 BP
ISIN:             CH1515238389
Rating:           A+ (S&P)
Instr. Rating:    A- (S&P)
Kotierung:        SIX, ab 22.01.2026
Stückelung:       5000 Fr.

Die Mittel sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, wie der Versicherer am Montagabend mitteilte. Dies schliesse auch potenzielle zukünftige Refinanzierungen ausstehender Instrumente ein.

pre/cg

(AWP)