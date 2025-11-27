Betrag:          100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          0,000 Prozent*
Emissionspreis:  100,00 Prozent
Laufzeit:        1,5 Jahre, bis 17.06.2027
Liberierung:     17.12.2025
Spread (MS):     +43 BP
ISIN:            CH1498422919
Rating:          A3 (Moody's)
Kotierung:       SIX, ab 15.12.2025
Stückelung:      5000 Fr.

* Der Coupon ist vierteljährlich zahlbar und wird jeweils anhand des Saron-Zinssatzes zuzüglich des Spreads festgelegt.

Die Mittel sollen zur Finanzierung oder Refinanzierung von förderfähigen Projekten und Vermögenswerten im Rahmen des Green Finance Framework der Emittentin verwendet werden.

