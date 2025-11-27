Betrag: 100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,000 Prozent* Emissionspreis: 100,00 Prozent Laufzeit: 1,5 Jahre, bis 17.06.2027 Liberierung: 17.12.2025 Spread (MS): +43 BP ISIN: CH1498422919 Rating: A3 (Moody's) Kotierung: SIX, ab 15.12.2025 Stückelung: 5000 Fr.

* Der Coupon ist vierteljährlich zahlbar und wird jeweils anhand des Saron-Zinssatzes zuzüglich des Spreads festgelegt.