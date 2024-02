1. Tranche Betrag: 330 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,6525 Prozent Emissionspreis: 100,00 Prozent Laufzeit: 4 Jahre, bis 7.3.2028 Liberierung: 7.3.2024 Spread (MS): +53 BP Valor: CH1331113477 Rating: A-/A3/A- (S&P/Moody's/Fitch) Kotierung: SIX, ab 5.3.2024 2. Tranche Betrag: 415 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,8401 Prozent Emissionspreis: 100,00 Prozent Laufzeit: 8 Jahre, bis 7.3.2032 Liberierung: 7.3.2024 Spread (MS): +63 BP Valor: CH1331113485 Rating: A-/A3/A- (S&P/Moody's/Fitch) Kotierung: SIX, ab 5.3.2024 3. Tranche Betrag: 325 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,0375 Prozent Emissionspreis: 100,00 Prozent Laufzeit: 12 Jahre, bis 7.3.2036 Liberierung: 7.3.2024 Spread (MS): +73 BP Valor: CH1331113493 Rating: A-/A3/A- (S&P/Moody's/Fitch) Kotierung: SIX, ab 5.3.2024

