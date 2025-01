1. Tranche Betrag: 150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,90 Prozent Emissionspreis: 100,058 Prozent Laufzeit: 8 Jahre, bis 10.02.2033 Liberierung: 10.02.2025 Yield to Mat.: 0,892 Prozent Spread (MS): +47 BP Valor: CH1408989940 Rating: AA/AA+ (S&P/ZKB) Kotierung: SIX, ab 07.02.2025 2. Tranche Betrag: 140 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,10 Prozent Emissionspreis: 100,103 Prozent Laufzeit: 15 Jahre, bis 10.02.2040 Liberierung: 10.02.2025 Yield to Mat.: 1,093 Prozent Spread (MS): +47 BP Valor: CH1408989957 Rating: AA/AA+ (S&P/ZKB) Kotierung: SIX, ab 07.02.2025

pre/