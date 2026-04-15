Betrag:          150 Mio Fr. 
Coupon:          0,95 Prozent
Emissionspreis:  100,037 Prozent
Laufzeit:        3 Jahre, bis 24.04.2029
Liberierung:     24.04.2026
Yield to Mat.:   0,937 Prozent
Spread (MS):     +70 BP
Spread (Govt.):  +84,2 BP
ISIN:            CH1515238645
Rating:          AA/Aa- (ZKB/Fedafin)
Kotierung:       SIX, ab 23.04.2026

Betrag:          250 Mio Fr. 
Coupon:          1,6 Prozent
Emissionspreis:  100,414 Prozent
Laufzeit:        10 Jahre, bis 24.04.2036
Liberierung:     24.04.2026
Yield to Mat.:   1,555 Prozent
Spread (MS):     +95 BP
Spread (Govt.):  +116,7 BP
ISIN:            CH1515238652
Rating:          AA/Aa- (ZKB/Fedafin)
Kotierung:       SIX, ab 23.04.2026

dm/rw

(AWP)