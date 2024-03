1. Tranche 6NC5 Betrag: 100 Mio Fr. Coupon: 2,0 Prozent Emissionspreis: 100,485 Prozent Laufzeit: 6 Jahre, bis 22.03.2030 Call Datum 5 Jahre, per 22.03.2029 Liberierung: 22.03.2024 Yield to Mat.: 1,897 Prozent Spread (MS): +83 BP Valor: CH1319968553 Instr. Rating: Aa2 (Moody's) Kotierung: SIX, ab 21.03.2024 2. Tranche 9NC8 Betrag: 200 Mio Fr. Coupon: 2,125 Prozent Emissionspreis: 100,018 Prozent Laufzeit: 9 Jahre, bis 22.03.2033 Call Datum 8 Jahre, per 22.03.2032 Liberierung: 22.03.2024 Yield to Mat.: 2,123 Prozent Spread (MS): +98 BP Valor: CH1319968561 Instr. Rating: Aa2 (Moody's) Kotierung: SIX, ab 21.03.2024

Bei Bail-in Anleihen können die Obligationäre an den Verlusten der Emittentin (ZKB) bei der Sanierung oder Abwicklung im Falle drohender Zahlungsunfähigkeit miteinbezogen werden. Mit diesen Anleihen kann eine systemrelevante Bank die Gone-Concern-Kapitalanforderungen erfüllen. Die Anleihen sind nicht durch die Staatsgarantie des Kantons Zürich gedeckt.