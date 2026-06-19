Betrag: 100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,35 Prozent Emissionspreis: 100,033 Prozent Laufzeit: 7 Jahre, bis 30.06.2033 Liberierung: 30.06.2026 Yield to Mat.: 1,345 Prozent Spread (MS): +92,0 BP Spread (Govt.): +113,7 BP ISIN: CH1562934732 Rating: Baa/BBB (Fedafin/ZKB) Kotierung: SIX, ab 29.06.2026 Stückelung: 5000 Fr.

Die Emissionserlöse werden zur Refinanzierung von nachhaltigen Projekten verwendet, wie das Unternehmen am Freitagabend nach der Platzierung bekannt gab.