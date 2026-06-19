Betrag:          100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,35 Prozent
Emissionspreis:  100,033 Prozent
Laufzeit:        7 Jahre, bis 30.06.2033
Liberierung:     30.06.2026
Yield to Mat.:   1,345 Prozent
Spread (MS):     +92,0 BP
Spread (Govt.):  +113,7 BP
ISIN:            CH1562934732
Rating:          Baa/BBB (Fedafin/ZKB) 
Kotierung:       SIX, ab 29.06.2026
Stückelung:      5000 Fr.

Die Emissionserlöse werden zur Refinanzierung von nachhaltigen Projekten verwendet, wie das Unternehmen am Freitagabend nach der Platzierung bekannt gab.

cg/

(AWP)