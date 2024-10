Gemeinden müssen Geld einschiessen

Dem Sanierungsplan müssen auch die Gemeinden zustimmen, die zusätzliches Geld in ihr Spital einschiessen sollen, voraussichtlich einen zweistelligen Millionenbetrag. Wer wie viel zahlen soll, wollte Herren am Freitag nicht bekannt geben. Man wolle nicht in den politischen Prozess eingreifen. Die Anträge für das frische Geld schickte das GZO bereits an die Gemeindevertreter.