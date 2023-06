Banken auf der ganzen Welt haben Milliarden an AT1-Anleihen ausgegeben, die dafür gedacht sind, Verluste aufzufangen, wenn eine Bank in Schwierigkeiten gerät. Sie sollen verhindern, dass statt der Investoren die Steuerzahler die Bankenrettung zahlen müssen, wie das in der Finanzkrise 2008 der Fall war.