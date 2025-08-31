Was die Annäherung bedeutet

Die Annäherung Indiens und Chinas dürften vor allem die USA eng beobachten. Die Chinesen sind wichtige Handelspartner für Indien. Neu-Delhi hatte sich im laufenden Handelsstreit mit US-Präsident Donald Trump zudem Russland angenähert. Bei einem Telefonat mit Kremlchef Wladimir Putin vereinbarten beide Seiten, ihre Zusammenarbeit zu verstärken. Vor wenigen Tagen schliesslich führte Washington neue Zölle auf Importe aus Indien wegen dessen Ölgeschäften mit Russland ein.