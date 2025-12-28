Klimakrise als «grösste Sicherheitsgefahr unseres Jahrhunderts»

Weiter äusserte sich Baerbock zur «grössten Sicherheitsgefahr unseres Jahrhunderts», der Klimakrise. In Bezug auf den Bergsturz in Blatten VS sagte sie: «Mein erster Gedanke war: Oh Gott, wenn das meine Familie getroffen hätte! Den Klimawandel gibt es nicht nur abstrakt, sondern ganz konkret.» Weiter sagte sie: «Wenn wir die Klimakrise nicht in den Griff bekommen, werden wir Katastrophen wie in Blatten leider überall erleben.»