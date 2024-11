Sie solle sich aktiv an der Migrationssteuerung und an der Verhinderung der Sekundärmigration beteiligen. Der Bundestat müsse eine freiwillige Beteiligung an diesen Massnahmen zügig prüfen. Sicherstellen müsse die Landesregierung, dass die Asylsuchenden in der Schweiz nicht bessergestellt sind als jene an den EU-Aussengrenzen.