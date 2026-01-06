Polizei-Vizepräsident: keine Hinweise Richtung Russland

Berlins Polizei-Vizepräsident Marco Langner betonte hingegen mit Blick auf Russland: «Darauf gibt es bislang gar keine Hinweise.» Und weiter: «Die Prüfungen, die wir vorgenommen haben in Zusammenarbeit mit dem BKA, weisen eben auf diese Vulkangruppe hin - und zwar sehr deutlich. Wir sehen dieses Bekennerschreiben als authentisch an und können damit sagen, es kommt aus dem linksextremistischen Bereich.»