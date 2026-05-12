Ein Hauptfaktor für die Dämpfung des Kostenwachstums waren in den letzten Jahren demnach die Spitäler. Sie hätten ihre Defizite teilweise reduzieren oder beseitigen können, so Schneuwly. Weiterhin kostendämpfend wirkt seiner Einschätzung nach die Verlagerung von stationär zu ambulant. Kostentreibend allerdings werde die Umsetzung der Pflegeinitiative wirken.