Der Anteil der E-Autos an den Neuzulassungen ist in Deutschland zu Jahresbeginn erneut gestiegen. Knapp 42.700 Pkw mit Batteriemotor (BEV) wurden im Januar neu zugelassen, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte. Das waren fast 24 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Der Anteil von E-Autos an allen Neuzulassungen lag demnach bei 22 Prozent und damit um mehr als fünf Prozentpunkte über dem Januarwert des Vorjahres.