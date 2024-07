Der Helvetia Swiss Property Fund wurde im Jahr 2020 lanciert und investiert direkt in hochwertige Immobilien mit Fokus auf Wohnnutzung in den grossen Städten, Mittelstädten und deren Agglomerationen in der ganzen Schweiz. Der Hauptanteil des Portfolios wird mit einem Anteil von fast 80 Prozent in Wohnnutzung investiert, ergänzt um gemischt-genutzte und kommerzielle Liegenschaften. Der Fonds verfügt über 46 Liegenschaften und sei bezüglich Lage, Gebäudealter und Mieterstruktur breit diversifiziert.