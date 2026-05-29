Deal mit SpaceX

Mit den nun eingenommenen 65 Milliarden Dollar plant Anthropic, der extrem wachsenden Nachfrage gerecht zu werden und die eigene Rechenkapazität massiv auszubauen. Da das Unternehmen in der Vergangenheit bereits mit Engpässen bei der Rechenleistung zu kämpfen hatte, schloss es zudem einen Deal im Wert von fast 50 Milliarden Dollar mit Elon Musks SpaceX ab, um Zugang zur Rechenpower von dessen «Colossus»-Rechenzentrum zu erhalten.