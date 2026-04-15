Die Ernennung erfolgte durch den sogenannten Long-Term Benefit Trust, wie das Unternehmen in der Nacht auf Mittwoch mitteilte. Dabei handelt es sich um ein unabhängiges Gremium ohne finanzielle Beteiligung. Es überwacht die langfristige Ausrichtung von Anthropic und soll sicherstellen, dass die KI-Entwicklung im Einklang mit der öffentlichen Mission steht.