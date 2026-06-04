«Man verlangt von uns, nicht zu viel Lärm zu machen», sagte Françoise Nyffeler, Vertreterin des Bündnisses, am Donnerstag vor den Medien. Die Bewilligung sei vergangenen Donnerstag vom Generalsekretariat des Departements für Institutionen und Digitales (DIN) zugestellt worden. Gegen die darin aufgeführten Auflagen sei inzwischen ein Schreiben eingereicht worden.