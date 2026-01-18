Die Kontrolle der Eingekesselten dauerte bis rund 20:00 Uhr. Die Polizei hatte ihnen mobile Toiletten und Verpflegung zur Verfügung gestellt, wie sie auf X mitteilte. 25 Personen seien unter anderem wegen Verdachts auf Hinderung an Amtshandlungen und Gewalt und Drohung gegen Beamte auf den Polizeiposten gebracht worden, teilte die Polizei am Abend in einem Communiqué mit.