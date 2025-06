Wie der Bundesrat schrieb, stimmt in bis zur Hälfte der Fälle, in denen in der Schweiz Antibiotika verordnet wird, die verschriebene Menge nicht mit der Menge in der Originalverpackung überein. Dies könne zu einer unsachgemässen Einnahme von Antibiotika führen und damit die Entstehung von Resistenzen begünstigen. Die Tabletten, die übrigbleiben, würden meist in der Hausapotheke aufbewahrt und später teilweise ohne ärztliche Verordnung eingenommen.