«Aggressivere Pollen» in der Stadt

Menschen in der Stadt seien stärker vor Heuschnupfen gefährdet als Menschen, die auf dem Land leben. Einerseits liege das an «aggressiveren» Pollen. Der Anteil an Proteinen, die eine Allergie verursachen, in Pollen sei sehr unterschiedlich. «Birken, die in der Stadt wachsen, haben zum Beispiel etwas doppelt so viel Allergene wie Birken auf dem Land», sagte Schmid-Grendelmeier. Das für die Allergie verantwortliche Eiweiss sei ein Stressprotein. Bäume, die etwa zu viele Abgase abbekommen, würden es vermehrt bilden.