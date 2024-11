In der Formel 1 verdichten sich die Anzeichen für den Einstieg eines weiteren amerikanischen Teams. Sky Sports berichtete am Rande des Grand Prix von Las Vegas, dass Bewegung in das Projekt gekommen sei und General Motors mit der Marke Cadillac von 2026 an in der Königsklasse des Motorsports vertreten sein soll. «Ein Einstieg von General Motors bekommt grünes Licht», berichtete der TV-Sender. Einziges US-Team ist derzeit Haas mit dem deutschen Piloten Nico Hülkenberg.