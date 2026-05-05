Der USZ-Spitalrat entschied, bei elf nicht erwartbaren Todesfällen sowie 13 Fällen von unangemessenem Einsatz von Medizinprodukten bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich Anzeige oder Meldung zu erstatten. In drei dieser Fälle wurde im März Anzeige eingereicht, heisst es in der Medienmitteilung.