Damit kann die Aussenwerbegruppe ihren Kunden 236 analoge Strassenflächen sowie 211 weitere Flächen für Kultur, Politik und Service anbieten, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Dazu kämen knapp 20 analoge und digitale Bahnhofsflächen sowie Inserate an und in Bussen. Finanzielle Details werden in dem Communiqué nicht genannt.