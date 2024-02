Verkaufsabsichten kommen überraschend

Mit einem möglichen Verkauf von APG hat am Markt kaum jemand gerechnet. «Dass die beiden Grossaktionäre jetzt verkaufen wollen, ist überraschend», schreibt denn auch die ZKB in einem ersten Kommentar. Dies nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass die Konsolidierung im Sektor Potenzial zur Steigerung der Profitabilität in den nächsten Jahren schaffe. Die ZKB-Analysten könnten sich sowohl einen industriellen Käufer wie auch einen Finanzinvestor vorstellen.