Nun wird laut den Angaben Finanzchef Nico Benz-Müller per Anfang 2026 zusätzlich zu seiner bisherigen Funktion die Verantwortung für den Unternehmensbereich «Partner Market» übernehmen. Nicolas Adolph, bisheriger Leiter Product Management, wird per dieses Datum in den Bereich «Partner Market» als «Leiter Projekte, Submissionen & Services» wechseln. Und Peter Gretener (bisher Finance) übernimmt die Leitung «Business Controlling Partner Market» und wird «Product Management» direkt führen.