Die Aktien wurden von JCDecaux und Pargesa Asset Management übernommen, teilte APG am Donnerstagabend mit. Die entsprechenden Transaktionen seien am Berichtstag vollzogen worden.
ra/ls
(AWP)
Die NZZ-Mediengruppe hat ihre Beteiligung an der Aussenwerbefirma APG SGA wie angekündigt deutlich ausgebaut. Nach dem Vollzug von Aktienkäufen hält die NZZ nun 45 Prozent am Aktienkapital der Gesellschaft, nachdem sie zuvor mit 25 Prozent beteiligt war.
Die Aktien wurden von JCDecaux und Pargesa Asset Management übernommen, teilte APG am Donnerstagabend mit. Die entsprechenden Transaktionen seien am Berichtstag vollzogen worden.
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