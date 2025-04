Die Aussenwerbegruppe APG spannt mit den Verkehrsbetrieben beider Basel zusammen. APG werde Vermittlungspartnerin für die Werbeflächen an und in den Trams und Bussen von Moving Media Basel, die eine gemeinsame Tochtergesellschaft der Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) und der Baselland Transport AG (BLT) sei, teilte APG am Mittwoch in einem Communiqué mit.