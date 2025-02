Im Rahmen der Revision des Heilmittelgesetzes war 2019 die Abgabekategorie C aufgehoben worden. Rund 85 Prozent der betroffenen Arzneimittel wurden in die Kategorie D herabgestuft. Ihr Verkauf wurde so erleichtert. Die restlichen 92 Medikamente wurden neu in der Kategorie B eingeteilt. Diese Mittel können nur noch auf Rezept oder mit einer Fachberatung verkauft werden.