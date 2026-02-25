Die Erfahrungen der letzten Jahre hätten klar gezeigt, dass nationale Produktionskapazitäten in Krisensituationen entscheidend seien, teilten die beiden Organisationen am Mittwoch in einem gemeinsamen Communiqué mit. Ohne diese Kapazitäten verliere die Schweiz die Fähigkeit, rasch und eigenständig auf ausserordentliche Versorgungssituationen zu reagieren. Dies stelle ein sicherheitspolitisches Risiko dar.