Ein anderes Bündnis - zum Teil mit den gleichen Unterstützerstaaten - pocht auf eine sozial gerechte Abkehr von Öl, Kohle und Gas. An der Spitze stehen hier Kolumbien und die Niederlande. Die Konferenz dürfe nicht enden ohne einen Fahrplan für die globale Abkehr von fossilen Brennstoffen, erklärte die kolumbianische Umweltministerin Irene Velez Torres. «Fossile Brennstoffe sind die Haupt-Triebkraft der Klimakrise.» Hier wollte sich Deutschland zunächst nicht anschliessen. «Wir konzentrieren uns jetzt auf die Verhandlungen hier vor Ort auf der COP30 in Belém», hiess es. COP30 steht für die laufende Klimakonferenz.