Ausserrhoden verlor damals nicht nur seine Bank, die unter anderem durch dubiose Geschäfte - so wurde ein Bordell in Genf finanziert - in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten war: Das Bankarchiv ging in den 1990er Jahren an die SBG und später an die UBS AG über. Sie verwaltete die Akten der ursprünglich öffentlich-rechtlichen Anstalt jahrzehntelang als Privatarchiv.