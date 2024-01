Der Betriebsertrag der Kantonalbank zog insgesamt um 10 Prozent auf 47,1 Millionen Franken an, wie die APPKB am Dienstag mitteilte. Hauptreiber war das Zinsengeschäft mit einem Plus von rund 10 Prozent auf 38,1 Millionen. Auch die Erfolge aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft legten um fast 5 Prozent zu. Leicht rückläufig war dagegen das Handelsgeschäft.