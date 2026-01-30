Der Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft stieg trotz tieferem Zinsniveau leicht auf 41,1 Millionen Franken, wie die APPKB am Freitag mitteilte. Der Kommissionsertrag aus dem Wertschriften- und Anlagegeschäft erhöhte sich um knapp 15 Prozent auf 5,5 Millionen. Die Depotwerte nahmen um gut 15 Prozent auf 1,37 Milliarden Franken zu. Insgesamt lag der Betriebsertrag 3,0 Prozent höher bei 50,9 Millionen Franken.