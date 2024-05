Die Appenzeller Kantonalbank (APPKB) lagert im Anlagebereich das Backoffice an die Finanz-Logistik AG mit Sitz in St.Gallen aus. Mit diesem Schritt professionalisiere die APPKB ihre Wertschriftenabwicklung und den Kundenservice weiter, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag.