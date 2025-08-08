Der Betriebsertrag stieg zwar um 5,8 Prozent auf 26,7 Millionen. Gleichzeitig kletterte aber auch der Geschäftsaufwand um 15 Prozent auf 13,6 Millionen Franken. Diese Zunahme begründet die Bank mit Investitionen in die Zukunft. «Sei es durch Digitalisierung, den Ausbau unseres Teams oder regionale Engagements wie unser Jubiläum», wird Bankchef Ueli Manser in der Mitteilung zitiert.