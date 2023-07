Demgegenüber nahm der Kommissionsertrag aus dem Wertschriften- und Anlagegeschäft um gut 10 Prozent auf 2,3 Millionen Franken ab. So hätten die Anlegerinnen und Anleger aufgrund der weltweit unsicheren Wirtschaftslage, Inflationsängsten und dem Krieg in der Ukraine in der ersten Jahreshälfte eher verhalten agiert, heisst es. Dafür sei der Ertrag im übrigen Dienstleistungsgeschäft um fast 30 Prozent auf 1,6 Millionen Franken gestiegen.