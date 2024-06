Damit reagierten die Anleger enttäuscht auf die KI-Offensive des Konzerns. Dass der iPhone-Konzern in grossem Stil neue Funktionen in Sachen Künstliche Intelligenz (KI) auf seine Smartphones und andere Geräte bringen will, überraschte nicht. Am Markt wurde mit Blick auf die Kursverluste der Aktie auf «recht hohe Erwartungen der Anleger» angesichts der lang erwarteten Ankündigungen rund um KI verwiesen.