Speicherchips aus China?

Chipkonzerne bauen zwar ihre Kapazitäten aus - aber das ist in der Industrie ein langwieriger Prozess. Zudem könnten dabei für Rechenzentren benötigte Speichertypen bevorzugt werden. China hat unterdessen grosse staatlich geförderte Speicherproduzenten - für US-Unternehmen dürften aber harte Einschränkungen für die Zusammenarbeit mit ihnen gelten. Gefragt, ob Regeln dazu gelockert werden sollten, sagte Cook der Zeitung, seiner Meinung nach sollten alle Optionen erwogen werden. «Ich denke, wir sollten das gesamte Angebot im Blick haben.»/so/DP/stk