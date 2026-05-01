Der iPhone-Umsatz wuchs um fast 22 Prozent auf knapp 57 Milliarden Dollar. Apple verfehlte damit allerdings die noch höheren Erwartungen der Analysten, die im Schnitt eher mit 57,2 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Die Engpässe schienen für die Anleger aber eine plausible Erklärung dafür zu sein. Die Aktie, die im nachbörslichen Handel zunächst leicht nachgegeben hatte, notierte nach Cooks Erklärung um rund drei Prozent im Plus.