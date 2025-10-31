Für Goldman-Sachs-Analyst Michael Ng machten die Resultate aus dem Dienstleistungsgeschäft Enttäuschungen an anderer Stelle im vergangenen Quartal mehr als wett. Die Nachfrage nach iPhones sei sehr stark gewesen und der Ausblick für das Herzstück des Konzerns besser als erwartet, schrieb er. Unter anderem Verbesserungen der KI-Software im Smartphone sollten zu einem mehrjährigen Upgradezyklus bei den Geräten führen. Citigroup-Experte Atif Malik zufolge mildern die weiteren Aussichten für das Chinageschäft und für die Dienstleistungssparte zudem die Sorgen von Anlegern.